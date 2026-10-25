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Coahuila

Brinda DIF 14 mil servicios dentales

Luly López Naranjo invitó a la comunidad a seguir las redes sociales del DIF Saltillo para conocer las próximas ubicaciones de la unidad móvil y acceder a estos servicios gratuitos.

Por Staff / La Voz - 25 octubre, 2026 - 08:13 p.m.
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      Saltillo, Coah.- Gracias a la unidad móvil de Amor en Movimiento, que opera el DIF Saltillo, se han brindado a la fecha 14 mil 188 servicios dentales, mejorando con ello la calidad de vida de las y los saltillenses.

      La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, mencionó que gracias a este programa se brinda una gran oportunidad para acercar los servicios a las colonias, barrios y ejidos de Saltillo.

      "Con el apoyo del alcalde Javier Díaz seguimos llegando a quienes más lo necesitan. Y en cuanto a los servicios dentales, tenemos pacientes que tienen mucho tiempo sin ir con el dentista y son atendidos de manera gratuita, porque la salud bucal es de suma importancia", dijo.

      Mencionó que hasta el momento se han llevado a cabo 184 jornadas en 157 colonias y barrios de la ciudad, así como en 27 ejidos.

      Acciones del programa Amor en Movimiento

      Con el programa Amor en Movimiento se han entregado además 8 mil 747 lentes y 2 mil 646 aparatos auditivos, después de realizar exámenes de la vista y audiometrías, respectivamente.

      "También hemos entregado mil 398 glucómetros y 209 baumanómetros para monitorear la diabetes y la presión arterial de las personas que así lo requieren", señaló Luly López Naranjo.

      La presidenta honoraria del DIF Saltillo invitó a la población a estar pendiente de las redes sociales del organismo para conocer las próximas ubicaciones a las que llegará la unidad móvil de Amor en Movimiento.

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