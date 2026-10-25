Impulsa Inspira Coahuila Level Up English Challenge

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje del idioma inglés y promover que niñas, niños y jóvenes utilicen este idioma con confianza y seguridad, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación y en coordinación con Inspira Coahuila, llevó a cabo la primera edición del Level Up English Challenge 2026.

Esta innovadora competencia reunió en su etapa estatal a 60 estudiantes de primaria y secundaria, provenientes de las cinco regiones del estado, quienes demostraron sus habilidades en el idioma a través de retos de comprensión, conocimiento y agilidad mental.

Detalles sobre la competencia de inglés en Coahuila

El concurso representa una nueva forma de impulsar el aprendizaje del inglés, al dejar atrás los ejercicios tradicionales de memorización y promover que los estudiantes comprendan, razonen y respondan de manera espontánea utilizando los conocimientos adquiridos en el aula.

Previo a la gran final, se desarrolló la etapa regional en las cinco regiones de Coahuila, donde equipos de primaria y secundaria participaron en un circuito de seis estaciones diseñadas para poner en práctica sus habilidades de reading, writing, listening, speaking, vocabulary y English & Arts.

Mediante actividades como juegos de adivinanzas, comprensión de audios, creación de oraciones y retos de vocabulario, las y los participantes demostraron que aprender inglés también puede ser una experiencia divertida, creativa y colaborativa.

Resultados de la gran final del Level Up English Challenge

En la etapa estatal participaron cinco equipos de primaria integrados por 30 estudiantes de Saltillo, Francisco I. Madero, San Buenaventura, San Juan de Sabinas y Piedras Negras; así como cinco equipos de secundaria con 30 estudiantes provenientes de Piedras Negras, Múzquiz, Monclova, Torreón y Arteaga.

La competencia se desarrolló en cuatro rondas eliminatorias, en las que los equipos se enfrentaron a preguntas adaptadas a su edad y a los contenidos que han estudiado durante el ciclo escolar.

Una de las características más importantes del concurso es que las respuestas deben surgir de manera espontánea, a partir de la comprensión de las preguntas y no de respuestas previamente memorizadas.

Además, las opciones que aparecen en el tablero están basadas en respuestas reales proporcionadas por estudiantes, lo que hace de esta competencia una experiencia cercana, auténtica y entretenida.

Impacto del aprendizaje del inglés en estudiantes de Coahuila

A través de esta iniciativa, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de fortalecer la enseñanza del inglés desde la educación básica, brindando a las nuevas generaciones herramientas que amplíen sus oportunidades académicas, personales y profesionales.

El Level Up English Challenge 2026 demuestra que aprender inglés va mucho más allá de conocer palabras o reglas gramaticales: se trata de comprender, comunicarse y tener la confianza de utilizarlo en situaciones reales.

Con programas innovadores como este, Coahuila continúa impulsando una educación que prepara a sus estudiantes para enfrentar nuevos retos y aprovechar las oportunidades de un mundo cada vez más conectado.