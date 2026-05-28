Realizan 3a. Edición de Rondas Infantiles de Preescolar en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.– Esta mañana se lleva a cabo la tercera edición del Festival de Rondas Infantiles, con la participación de estudiantes de nivel preescolar pertenecientes a la zona escolar 314.

El maestro Luis Javier de Los Santos, coordinador de educación física en el municipio, informó que previamente se extendió la invitación a la comunidad en general para asistir y disfrutar de las presentaciones de los pequeños.

El Festival de Rondas Infantiles reunió a 160 alumnos

En total, 160 alumnos de diversas instituciones educativas se reunieron para compartir juegos, cantos y rondas, acompañados por padres de familia, representantes de la coordinación regional de educativa etc.

Con este evento se busca fortalecer la convivencia escolar y fomentar la participación de las familias en el proceso educativo.

Importancia de la participación familiar en la educación

Destacó que, dichas actividades reflejan el compromiso de los docentes y permiten que los padres observen el impacto positivo en sus hijos.

Asimismo, aseguró que se continuarán promoviendo este tipo de dinámicas, que además de ser recreativas, contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes y, a la unión de la comunidad escolar.