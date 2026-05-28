Ciudadano se lesiona con machete tras caída en bicicleta en La Sarabia

SABINAS, COAH.- Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana auxiliaron a un ciudadano identificado como Ángel N, de 34 años de edad, quien sufrió una herida en el brazo derecho luego de un accidente registrado en la colonia La Sarabia de esta ciudad.

De acuerdo con los reportes, los socorristas se trasladaron hasta el lugar para brindar atención prehospitalaria al afectado, quien relató que el percance ocurrió mientras se desplazaba en su bicicleta por una de las arterias del sector.

El ciudadano explicó que al momento de la caída llevaba consigo un machete, el cual le ocasionó la lesión en el brazo derecho al impactar contra el suelo. Vecinos que se percataron de lo sucedido solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Tras recibir los primeros auxilios, el lesionado fue trasladado al Centro de Salud de la localidad, donde se le brindó atención médica inmediata para estabilizar su condición.

El accidente ocurrió en la colonia La Sarabia mientras Ángel N se desplazaba en bicicleta.

El incidente generó preocupación entre los habitantes de la colonia, quienes destacaron la pronta respuesta de los paramédicos y la importancia de extremar precauciones al transportar objetos de riesgo durante sus desplazamientos.