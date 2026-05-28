Indigente resulta gravemente herido tras agresión en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un indigente resultó herido luego de resultar víctima de un brutal ataque a manos de un individuo de apodo "El Chino".

Estos hechos se registraron la noche del miércoles, sobre la calle Laurel, en el fraccionamiento Los Manzanos de esta ciudad, vecinos del sector, indicaron que no es la primera vez que el sujeto señalado, se ve involucrado en este tipo de situaciones.

Armado con un tubo metálico, "El Chino" agredió a la víctima a quien dejó con fracturas en diferentes partes del cuerpo.

Fueron elementos de la Cruz Roja de la localidad, quienes auxiliaron a la víctima, desplazándolo al nosocomio más cercano para valoración medica.

En tanto, elementos policiacos de la Agencia de Investigación Criminal, investigan lo ocurrido, a fin de ubicar al presunto responsable para que responda por los señalamientos realizados en su contra.