Fallece interno al interior del penal de Ramos Arizpe; pudo ser por causas naturales

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un interno del Centro de Reinserción Social (CERESO) número 18 de Ramos Arizpe perdió la vida al interior del penal, presuntamente a causa de un problema de salud mientras realizaba labores de limpieza.

De acuerdo con los primeros reportes, el fallecido fue identificado como Javier Severo, de 42 años de edad, originario de Cancún, Quintana Roo, quien cumplía una condena por el delito de robo de vehículo en modalidad de posesión.

Las autoridades señalaron que el hombre se encontraba realizando actividades de limpieza en el área de celdas junto a otros internos, cuando comenzó a presentar un fuerte dolor en el pecho y posteriormente se desvaneció.

Tras percatarse de la situación, otros reos solicitaron apoyo a custodios del penal, quienes lo trasladaron de inmediato al área médica del centro penitenciario, donde personal intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Acciones de la autoridad

Luego del deceso, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al CERESO para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se determinarán oficialmente las causas de la muerte.