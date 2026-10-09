Fidel Castillo exige justicia por la muerte de su hijo Abel

FRONTERA, COAH.- Fidel Castillo, padre de Abel, exigió justicia por la muerte de su hijo, de 21 años, quien desapareció el lunes 5 de octubre y fue localizado sin vida el miércoles en un terreno baldío de San Buenaventura.

La familia busca que el responsable del homicidio enfrente las consecuencias de sus actos, luego de dos días de incertidumbre, durante los cuales recorrieron distintos sectores para encontrar al joven.

Circunstancias de la desaparición de Abel

De acuerdo con el testimonio de su padre, Abel salió de su casa el lunes por la noche, después de avisarle a su madre, mediante un mensaje de WhatsApp, que iría a la plaza del Ocho y que regresaría más tarde.

El mensaje fue enviado alrededor de las 8:00 u 8:30 de la noche. Sin embargo, el joven nunca volvió a casa.

Al notar que había pasado la hora habitual de su llegada, su madre comenzó a llamarlo, pero el teléfono celular ya estaba apagado y los mensajes que le enviaba no llegaban.

Ante la falta de respuesta, sus familiares acudieron a la plaza del 8 de Enero para buscarlo, pero encontraron el lugar solo. Después, recorrieron calles de ese sector y de La Luz, además de preguntar si alguien lo había visto, sin obtener información sobre su paradero.

El martes, al no tener noticias de Abel, presentaron una denuncia por su desaparición y continuaron con las labores de búsqueda.

Fue hasta el miércoles cuando recibieron el aviso de que habían localizado un cuerpo en un predio ubicado en una brecha de San Buenaventura.

Identificación del cuerpo

Debido al estado de descomposición, a la madre del joven, quien enfrenta problemas de salud, le recomendaron no acudir personalmente a reconocerlo. En su lugar, le mostraron una fotografía.

La mujer logró identificar a su hijo por un lunar que tenía en la parte posterior del cuello desde que era pequeño, característica que permitió a la familia confirmar que se trataba de Abel.

Fidel explicó que su hijo salió de casa únicamente con las llaves y el teléfono celular. No llevaba su cartera, la cual permaneció en el domicilio. También recordó que vestía chanclas, short y playera.

La familia desconocía que Abel utilizara una aplicación para conocer personas y, hasta donde sabían, era la primera vez que salía de esa manera sin regresar a casa.

Su padre lo describió como un joven que acostumbraba avisar a dónde iba, a qué hora volvería y cuándo llegaba, por lo que la falta de comunicación generó preocupación desde las primeras horas de su desaparición.

Ante lo ocurrido, Fidel Castillo reiteró que su principal exigencia es que se haga justicia por la muerte de su hijo y que el responsable responda por el crimen.