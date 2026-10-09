Refuerzan blindaje entre Coahuila y Nuevo León

Fuerzas federales y estatales reforzaron la vigilancia en los límites de Coahuila y Nuevo León mediante operativos coordinados para contener la actividad delictiva y evitar el desplazamiento de grupos criminales entre ambas entidades.

En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Coahuila, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía de Acción y Reacción (PAR), además de corporaciones y fiscalías de Nuevo León.

Operativos Coordinados en la Frontera

Las acciones se complementaron con un Operativo Espejo en el sector norte, con recorridos y vigilancia en puntos estratégicos, entre ellos la carretera federal número 2, en el tramo Piedras Negras-Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 48.

También se realizaron acciones en el sector de Icamole, en el municipio de García, Nuevo León, donde participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Marina, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado de Coahuila y Fuerza Civil.

A estas labores se sumaron policías municipales de Saltillo, Santa Catarina y García, como parte de la coordinación entre las distintas corporaciones.

Estrategia de Seguridad en Coahuila

El objetivo de los dispositivos es mantener presencia policial en las zonas limítrofes, fortalecer la vigilancia en las principales vías de conexión y dificultar el movimiento de grupos delictivos entre ambos estados.

Las autoridades señalaron que la coordinación con las fuerzas federales y las corporaciones de Nuevo León continuará como parte de la estrategia de seguridad para preservar el orden y la tranquilidad en Coahuila.