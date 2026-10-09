Dona Club Rotario 10 prótesis de pierna a beneficiarios de la región Centro

MONCLOVA, COAHUILA.- El Club Rotario de Monclova, en alianza con el DIF Coahuila y la Fundación Empresarial Coahuilense (FECCEL), destinó una inversión de 500 mil pesos para la donación de 10 prótesis de pierna dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad en la región Centro de la entidad.

Entrega de prótesis y su impacto

El esquema asistencial completó su fase de entregas con la colocación de dos dispositivos finales y el inicio de la valoración médica para la elaboración de una pieza con requerimientos técnicos especiales. En meses previos, el programa ya había beneficiado a siete ciudadanos de la zona.

Cada prótesis representó un costo promedio de 50 mil pesos y fue elaborada en Saltillo por una firma especializada en ortopedia, tras un proceso previo de selección de candidatos, toma de medidas, fabricación y adaptación anatómica a cargo de especialistas en rehabilitación.

Compromiso del Club Rotario con la comunidad

Durante el acto, Diego Siller, coordinador regional del DIF Coahuila, resaltó la articulación entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno estatal para restituir la movilidad e independencia física de las personas beneficiadas.

Por su parte, la directiva del Club Rotario de Monclova reafirmó su compromiso con la comunidad y destacó que la entrega de este equipamiento médico busca integrarse activamente al desarrollo laboral y social de los beneficiarios. En la actividad participaron también especialistas en prótesis y personal del área asistencial del DIF Coahuila.