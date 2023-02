Firman Convenio el DIF y Cecati 9

FRONTERA COAH-. El Desarrollo Integral de la Familia y el Cecati 9, realizaron la firma de un convenio de colaboración para que hombres y mujeres puedan ingresar a cursos impartidos por personal de la institución, el próximo mes empezarán con el curso de belleza.

Claudia Martínez; presidenta del DIF Frontera sostuvo una reunión con Sonia Patricia Ramos; directora del Cecati 9, para conocer un poco más sobre estas capacitaciones.

La directora del plantel, señaló que empezarán con la especialidad de belleza, dentro del acuerdo se hará una condenación en el pago de las inscripciones de las especialidades que se imparten.

Dijo que en el DIF será belleza, pero en el plantel se tienen soldadura, pailería, electrónica, electricidad, máquinas y herramientas, mecánica automotriz, inglés, dibujo, autocar y belleza.

El costo en el plantel son 2 mil 200 pesos pero en el DIF Frontera será de mil 100 pesos por tratarse de este convenio de colaboración, los interesados en ingresar tienen que cumplir con el único requisito de ser mayores de 15 años de edad, ya sean hombres o mujeres.

"Me gustó mucho la idea, a mí me fascina la educación y si queremos empoderar a la mujer no hay forma más óptima que enseñarla a realizar una especialidad, todas se pueden, a mí me encantó la idea, el costo es módico", comentó Claudia Martínez; presidenta del DIF.

Dijo que con esto muchas mujeres podrán auto emplearse por lo que exhortó a que quienes les interese aprender belleza empiecen a ir al DIF para inscribirse.