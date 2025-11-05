Focos de reproducción del dengue en Sacramento generan preocupación

SACRAMENTO, COAHUILA.- La alcaldesa de Sacramento, Andrea Ovalle Reyna, y su personal han hecho caso omiso a las indicaciones emitidas por la Quinta Jurisdicción Sanitaria en torno a las acciones preventivas para frenar los casos de dengue en la región.

A pesar de las instrucciones emitidas desde el pasado martes 4 de noviembre, en el Panteón Municipal aún no se ha retirado la gran cantidad de flores naturales colocadas durante los festejos del Día de Muertos.

La medida sanitaria, que fue acordada durante una reunión sostenida entre la Secretaría de Salud y los alcaldes de la región, buscaba eliminar los posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue, ya que las flores naturales y los floreros con agua representan un foco de reproducción.

Sin embargo, en Sacramento no se ha cumplido con la disposición. En un recorrido realizado por ciudadanos y visitantes, se pudo observar que el camposanto continúa con ofrendas florales frescas y sin personal municipal realizando labores de limpieza o retiro, lo que ha generado inconformidad entre la población.

De acuerdo con personal de la Jurisdicción Sanitaria, la instrucción fue clara y debía aplicarse de inmediato para prevenir un incremento en los casos, considerando que la región enfrenta un repunte de contagios. No obstante, en la administración municipal encabezada por Ovalle Reyna no se han visto acciones al respecto.

Habitantes del municipio señalaron que esperan una pronta respuesta de las autoridades locales, ya que el tema del dengue es un problema de salud pública que no debe tomarse a la ligera.