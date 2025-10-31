Alcalde de Cuatro Ciénegas Refuerza Seguridad con Nuevas Patrullas y Equipamiento

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Cumpliendo su compromiso de reforzar la seguridad y mejorar la atención ante emergencias, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega puso en funcionamiento tres nuevas patrullas que se integran a las labores de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, además de realizar la entrega de equipo al departamento de Protección Civil.

En un evento realizado en la explanada de la Presidencia Municipal, el edil, acompañado de funcionarios locales, elementos de los cuerpos de seguridad y ciudadanos, entregó el equipamiento que permitirá fortalecer la atención y protección que recibe la población.

Durante la ceremonia, el presidente municipal hizo entrega del equipo especializado al personal de Protección Civil, lo que permitirá actuar con mayor rapidez y eficacia en situaciones de emergencia, garantizando así la seguridad y el bienestar de todas y todos los habitantes de este pueblo mágico.

"Esta acción forma parte del compromiso constante del Gobierno Municipal de mantener un Cuatro Ciénegas seguro, moderno y preparado para responder a cualquier eventualidad. Somos un gobierno transparente, eficiente, confiable y de resultados", afirmó el edil.

Leija Vega expresó además su agradecimiento a la Fundación 911 por su valioso donativo en apoyo a Protección Civil, el cual refuerza la capacidad operativa de este departamento y demuestra la importancia de la colaboración entre sociedad y autoridades para fortalecer la seguridad y la protección de la población.

Asimismo, el presidente municipal realizó la entrega formal de las nuevas patrullas a la Dirección de Seguridad Pública, las cuales se incorporan de manera inmediata a las labores de vigilancia, seguridad, prevención e inhibición de la delincuencia en todo el municipio.

"Gracias a estas acciones de fortalecimiento, se ha logrado mejorar los indicadores de seguridad, incluyendo la reducción de delitos como el narcomenudeo y el robo, así como el fortalecimiento del sistema de videovigilancia en puntos estratégicos del municipio", finalizó el alcalde.

Con estas nuevas unidades y equipamiento, Cuatro Ciénegas sigue avanzando en la consolidación de un municipio más seguro, preparado y comprometido con el bienestar de sus habitantes, manteniendo estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y los distintos sectores de la comunidad.

El Gobierno Municipal reafirma con estas acciones su compromiso de seguir trabajando para garantizar la seguridad, tranquilidad y protección de todas y todos los cieneguenses.