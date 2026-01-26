Autoridades de los 3 órdenes de gobierno, refuerzan apoyo a familias vulnerables ante embate del Frente Frío número 30

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.-

En un esfuerzo conjunto, los tres órdenes de gobierno, junto con Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, han intensificado acciones para brindar apoyo a las comunidades más vulnerables del municipio de Múzquiz, ante las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 30.

Este operativo solidario tuvo como primer punto de atención la colonia Santa Rosa, donde las autoridades entregaron cobijas y alimento caliente a las familias que enfrentan condiciones de vida precarias.

La iniciativa busca mitigar los efectos del clima extremo, especialmente entre los sectores que carecen de recursos para protegerse del frío.

Durante el recorrido, los representantes de las distintas dependencias reafirmaron su compromiso con la población, destacando la importancia de la coordinación interinstitucional para atender emergencias climáticas.

"Nuestro objetivo es que ninguna familia se quede sin el apoyo necesario para sobrellevar esta temporada invernal", señaló el director de Protección Civil, ingeniero Víctor Guajardo Loo.

Las autoridades entregan cobijas y alimentos en la colonia Santa Rosa.

Las brigadas de ayuda continuarán su labor en otras zonas del municipio, incluyendo la colonia Progreso en Melchor Múzquiz, la colonia Partido del Trabajo en Palaú, así como el sector 28 de Noviembre.

Se prevé que en los próximos días se amplíe la cobertura a más comunidades que han sido identificadas como prioritarias.

Brigadas de ayuda continuarán en otras colonias del municipio.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a colaborar con las brigadas, reportando casos de personas en situación de riesgo.

La coordinación interinstitucional es clave para enfrentar emergencias climáticas.

Con estas acciones, el gobierno municipal y sus aliados buscan garantizar el bienestar de todos los habitantes durante esta temporada invernal.