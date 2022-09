Frontera | Muerte de loro exhibe venta ilegal de aves

FRONTERA COAH-. Aves de todas las especies son las que se venden un domingo normal en la pulga de la Borja, la Profepa prohíbe la venta de animales vivos para comerciantes fijos, semi-fijos tianguistas y ambulantes, el comercio ilegal se realiza con descaro.

María Castillo Ramírez evidenció lo que está pasando, señaló que hace algunos meses compró un cotorro en un local de la pulga ambulante de la colonia Guadalupe Borja, le costó 2 mil 300 pesos pero a los 15 días el "cotorrito" se le murió.

Antes de morir lo llevó al veterinario, le dijo que tenía tristeza, una presunta depresión, por lo que María Castillo acudió con la locataria de la pulga que se lo vendió y le prometió darle otro cotorro.

"Y ni cotorro ni dinero, cada domingo voy y me trae a puras vueltas, me salió mal el cotorrito, me duró nada más 15 días, me dijeron que ya estaba enfermo, lo lleve con el veterinario y dijo que estaba con depresión porque lo cambiaron de cotorrita", comentó Doña María desesperada por que alguien le ayude a resolver el problema.

La propietaria del local, de quién desconoce su nombre, le dijo que se lo cambiaría pero no fue así, desde hace dos meses ha estado de tras de la mujer pero no ha tenido resultado.

Señaló que ella juntó el dinero para comprarlo y anteriormente ya le había comprado otra ave de un precio más bajo, pero se le escapó, de esa ave no reclamó porque esta consciente de que fue por un descuido que lo perdió.

Pero en esta ocasión no es así, Doña María mencionó que no quiere el dinero, quiere otro cotorro, la propietaria le comentó que tenía otro pero que este tiene un precio de 5 mil pesos.

"Yo no quiero el dinero de vuelta, quiero otro cotorro pero uno que no esté tan caro porque no lo puedo comprar", señaló.

¿QUÉ AVES SON ILEGALES?

Se trata de la cotorra serrana oriental, el perico de cabeza lila, el perico de cabeza roja, el periquito catarina, el perico verde o quila, y el perico de Socorro.

La venta de pericos es un problema terrible, es un comercio que mata a miles de aves al año de los pericos capturados ilegalmente para venta mueres antes de llegar al tianguis, mercados, jaulas de pajareros ambulantes, casas de venta etc.

Mediante su página la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, exhorta a la ciudadanía a no adquirir ejemplares de vida silvestre sin la documentación que acredite que provienen de aprovechamientos sustentables autorizados o que fueron legalmente importados, es un delito que se castiga con pena de uno a nueves años en prisión.

También hace un recordatorio de que ningún ejemplar de ave correspondiente a la familia Psittacidae o psitácido (loros, pericos y guacamayas), cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales.