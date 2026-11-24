ALLENDE, Coahuila - Un conductor que transitaba por la Autopista Premier presentó un malestar repentino la noche del lunes 23 de noviembre, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de emergencia en la caseta de cobro del tramo Allende-Nueva Rosita.

Malestar del conductor

El reporte se recibió alrededor de las 10:45 de la noche. En el lugar fue atendido Gerardo Isaías Yáñez Hernández, de 30 años de edad, originario de Monterrey, Nuevo León, quien manifestó un fuerte dolor de cabeza y adormecimiento del brazo y las extremidades del lado izquierdo del cuerpo.

Atención de emergencia

Personal de Protección Civil y Bomberos de Allende realizó una valoración inicial y recomendó al automovilista acudir a un hospital para recibir atención médica y una evaluación más completa. Hasta el momento no se informó si el conductor aceptó el traslado ni sobre su estado de salud posterior.