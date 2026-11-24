MONCLOVA, COAH. - Una caravana de aproximadamente 800 migrantes que permanece en Nuevo León podría avanzar hacia Coahuila en su camino a la frontera con Estados Unidos, luego de recorrer durante cerca de dos meses distintas entidades del país.

Leónidas Elías Cortés, migrante hondureño de 32 años e integrante del contingente, llegó a Monclova por adelantado y pasó la noche en el albergue de Protección Civil y Bomberos, donde recibió alojamiento para resguardarse de las bajas temperaturas.

Motivos de la migración

El hombre explicó que salió de Honduras ante la falta de oportunidades laborales y que su recorrido lo ha realizado por distintos medios de transporte, entre ellos trenes, autobuses y caminando.

Su trayecto comenzó en Tuxtla, Chiapas, desde donde continuó hacia Nuevo León y Saltillo antes de llegar a esta región. Aunque su intención inicial es llegar a Estados Unidos, reconoció que por ahora no tiene certeza de cuándo podrá continuar, debido a las condiciones que enfrenta el camino.

Por ello, espera encontrar alojamiento y alimentos en la iglesia Verbo Encarnado, en Ciudad Frontera, mientras decide sus siguientes pasos. Comentó que actualmente viaja acompañado únicamente de otra persona y que desconoce si el resto de la caravana seguirá la misma ruta por la Región Centro, pues buena parte del grupo permanece en Monterrey.

El migrante relató que tiene dos hijas en Honduras, a quienes dejó con la esperanza de regresar algún día y ofrecerles mejores condiciones de vida. Sobre su paso por México, señaló que hasta ahora ha encontrado tranquilidad y no ha sufrido asaltos ni agresiones.

Solicitud de apoyo a la comunidad

También reconoció el apoyo que algunas personas les han brindado, principalmente con alimentos y espacios para descansar durante las noches.

Ante la posibilidad de que otros integrantes del contingente lleguen a esta zona, pidió a los habitantes de Monclova y municipios vecinos mostrar solidaridad con quienes transitan por el país en busca de mejores oportunidades.

"Nosotros no andamos haciendo nada malo. Lo que queremos es que México sea camino para nosotros y no molestamos a nadie", expresó.