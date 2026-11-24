SALTILLO, COAH.- La Confederación de Trabajadores de México (CTM) expresó su preocupación por las posibles modificaciones al sistema de seguridad social, particularmente aquellas que pudieran afectar la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), utilizada por trabajadores para incrementar el monto de su futura pensión mediante aportaciones voluntarias.

Jesús Berino Granados, secretario adjunto de la CTM, señaló que este mecanismo ha beneficiado tanto a trabajadores sindicalizados como a quienes no forman parte de alguna organización gremial, por lo que advirtió que cualquier cambio podría perjudicar a quienes han destinado recursos para mejorar las condiciones de su retiro.

Preocupaciones sobre la Modalidad 40

Indicó que todavía existe incertidumbre sobre el contenido y los alcances de las modificaciones anunciadas. Sin embargo, consideró indispensable que, en caso de concretarse ajustes, se respeten los derechos de las personas que ya realizaron aportaciones bajo las condiciones actuales.

El representante sindical también manifestó inquietud ante la posibilidad de implementar un sistema universal de salud sin contribuciones adicionales, al considerar que esta medida podría aumentar la demanda de atención en el IMSS y agravar los problemas que enfrenta actualmente la institución.

Como ejemplo, mencionó los tiempos de espera para acceder a consultas con especialistas, estudios médicos y procedimientos quirúrgicos, servicios que, afirmó, ya presentan retrasos importantes.

"Si ahorita los que de alguna manera estamos pagando el Seguro Social ya tenemos que esperar hasta un mes y medio o dos meses para una cita de rayos X, imagínense lo que pasaría con un especialista o para una cirugía", advirtió.

Berino Granados recordó que el IMSS fue creado en 1943 con el propósito de brindar atención a los trabajadores y cuestionó que actualmente se planteen esquemas en los que los recursos y servicios de la institución puedan quedar sujetos a una mayor intervención de la Secretaría de Hacienda.

Análisis y acciones de la CTM

Ante este escenario, informó que la CTM mantiene el análisis del tema junto con su dirigencia nacional, encabezada por Tereso Medina Ramírez, con el propósito de establecer una posición institucional y definir las acciones que correspondan.

Finalmente, el dirigente sindical pidió que cualquier modificación al sistema de seguridad social esté debidamente sustentada y que las autoridades expliquen con claridad sus alcances, especialmente cuando pueda afectar los derechos y prestaciones de los trabajadores.