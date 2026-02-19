Autoridades de Frontera celebran el Día del Ejército Mexicano con ceremonia cívica

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco del Día del Ejército Mexicano, el municipio de Frontera conmemoró esta fecha histórica con una ceremonia cívica realizada en las instalaciones de la Secundaria No. 2 "General Ignacio Zaragoza", donde participaron autoridades civiles, educativas y militares del 105 Batallón de Infantería, así como alumnas, alumnos y padres de familia.

El 19 de febrero recuerda la creación del Ejército Constitucionalista en 1913, movimiento encabezado por Venustiano Carranza tras el golpe de Estado de Victoriano Huerta. Este acontecimiento marcó el inicio de la defensa del orden constitucional y sentó las bases del actual Ejército Mexicano como una institución leal a la nación y a sus leyes.

En representación de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, el secretario del Ayuntamiento, Lic. Daniel López Gaytán, dirigió el mensaje oficial, en el que expresó el reconocimiento del Gobierno Municipal a las mujeres y hombres que integran las Fuerzas Armadas, destacando su disciplina, honor y compromiso con México. Durante la ceremonia se realizaron Honores a la Bandera, reafirmando los valores cívicos y el respeto a quienes resguardan la soberanía nacional.

El cronista municipal, Néstor Alfredo Jiménez Flores, subrayó en su intervención que Frontera ocupa un lugar relevante en la historia del país al ser reconocida como cuna del Ejército Constitucionalista, ya que fue en el histórico Hotel Internacional donde se consolidaron decisiones clave para su conformación, fortaleciendo el liderazgo de Carranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.

A lo largo de más de un siglo, el Ejército Mexicano se ha consolidado como un pilar en la defensa del territorio nacional y en la protección de las instituciones del país. Además de su misión militar, destaca por su participación permanente en tareas de auxilio a la población en casos de desastre, protección civil y acciones de apoyo social, reafirmando su vocación de servicio hacia la ciudadanía.