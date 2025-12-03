Sari Pérez Cantú impulsa programas de inclusión en Frontera por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

FRONTERA, COAHUILA.- Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno Municipal de Frontera reiteró su compromiso de construir una comunidad más accesible, justa y respetuosa. Esta conmemoración subraya la importancia de valorar la diversidad y de garantizar que todas las personas vivan con dignidad y tengan acceso a las mismas oportunidades. La alcaldesa Sari Pérez Cantú, en coordinación con el DIF Municipal, continúa impulsando programas que fortalecen la inclusión educativa, social y comunitaria. "Nuestro objetivo es asegurar entornos accesibles y brindar apoyos que permitan a niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad desarrollar plenamente sus talentos y habilidades", señaló.

Acompañaron a la alcaldesa el director general de Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión, Lic. Josué Escobedo Mendoza, en representación del Lic. Enrique Martínez y Morales; la regidora de Desarrollo Social e Inclusión, Josefina Ramírez Castillo, así como integrantes del cuerpo edilicio, directores y coordinadores municipales.

La presidenta municipal agradeció el esfuerzo de las familias, docentes, especialistas y personal de acompañamiento, quienes con dedicación contribuyen al desarrollo y la estabilidad emocional de quienes requieren apoyos adicionales. Subrayó que su labor es esencial para fortalecer una sociedad más humana, sensible y empática. Además, destacó que la coordinación con el Gobierno del Estado, ha permitido reforzar programas sociales, mejorar infraestructura y ampliar acciones que promueven la igualdad de oportunidades pues cuando se trabaja en equipo, los resultados se traducen en beneficios reales para nuestra comunidad.

"En este día, celebramos la fuerza, la alegría y el potencial de todas las personas con discapacidad en nuestro municipio. El Gobierno de Frontera continuará sumando esfuerzos para derribar barreras, abrir nuevos caminos y asegurar que la inclusión sea una realidad y no solo un ideal" expresó Pérez Cantú.