Sari Pérez Cantú da la bienvenida al Mes Patrio en Frontera

Frontera, Coah.- Con el corazón lleno de orgullo por nuestra historia y nuestras raíces, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el solemne izamiento de la Bandera Nacional para dar la bienvenida a septiembre, el Mes Patrio. Frente a este símbolo que representa nuestra libertad, nuestra identidad y la grandeza de México, la Presidenta Municipal llamó a las familias fronterenses a vivir estas fechas con emoción, respeto y profundo amor por nuestra nación.

Acompañada por el teniente coronel Jorge Luis Cigarroa Durán del 105/o Batallón de Infantería, el director de Arte y Cultura Jaime Salvador Delegado Quirino, así como de Educación Félix Alejandro Rodríguez, el cronista Néstor Alfredo Jiménez Flores, así como regidores, directores y coordinadores, Sari Pérez Cantú elevó nuestra Bandera al cielo de Frontera, en un momento cargado de sentimiento y orgullo nacional. La alcaldesa destacó que detrás de cada color de nuestro lábaro patrio existe una historia de lucha, valentía y esperanza que generación tras generación debemos mantener viva.

Como parte de esta conmemoración, la Presidenta Municipal encabezó también una guardia de honor y colocación de una ofrenda floral ante el busto de Don Miguel Hidalgo y Costilla, honrando la memoria del Padre de la Patria y de todos aquellos hombres y mujeres que entregaron su esfuerzo y su vida para construir el México libre que hoy tenemos.

Sari Pérez Cantú afirmó que ser mexicanos es un orgullo que se lleva en el corazón y se demuestra todos los días, trabajando por nuestras familias, cuidando nuestra ciudad y construyendo juntos un mejor futuro. Señaló que en Frontera se honra a México con unidad, con trabajo y con el compromiso de seguir haciendo grande a nuestra tierra. La edil invitó a los fronterenses a disfrutar con orgullo y alegría cada momento de este Mes Patrio, recordando siempre que nuestra historia nos une y que México vive en cada uno de nosotros. Con emoción, expresó: "¡Viva México! ¡Viva Frontera! ¡Viva nuestra Bandera Nacional!"