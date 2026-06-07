Frontera se prepara para la Marcha del Orgullo

FRONTERA, COAHUILA.- Con la participación especial de Georgiana, reconocida integrante del programa "La Más Draga", la comunidad LGBT+ de Frontera celebrará el próximo 11 de julio la cuarta edición de la Marcha del Orgullo, evento que busca promover la inclusión, la diversidad y el respeto en el municipio.

Adrián Moncada, uno de los organizadores del evento, informó que ya se realizaron las gestiones correspondientes ante las autoridades municipales para obtener los permisos necesarios y garantizar la seguridad durante el desarrollo de la actividad.

El recorrido contempla calles de las colonias Occidental y La Sierrita, para concluir con una celebración en la plaza de La Lagunita, espacio que esperan utilizar nuevamente como punto de encuentro para los asistentes.

"En Presidencia se metió el oficio hacia la alcaldesa, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad que están pendientes de respuesta para celebrar el recorrido", compartió Moncada.

El organizador destacó que esta edición contará con algunas novedades que buscan fortalecer la participación ciudadana y convertir el evento en una de las celebraciones más concurridas de los últimos años. "Mismo que contará por primera vez con una invitada famosa de la comunidad: Georgiana de La Más Draga", agregó.

Además, señaló que ya cuentan con el respaldo de patrocinadores, por lo que existe confianza en que la asistencia supere la registrada en las tres ediciones anteriores. Por ello, extendieron la invitación a integrantes de la comunidad LGBT+ y a la población en general para sumarse a esta actividad que promueve la inclusión, el respeto y la diversidad.

Los organizadores esperan que en los próximos días queden autorizados los permisos solicitados para afinar los detalles logísticos y dar a conocer el programa completo de actividades que acompañará la marcha.