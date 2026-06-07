Copa del Mundo 2026: Obras en Monterrey generan preocupación por movilidad

SALTILLO, COAH.- La falta de conclusión de diversas obras de infraestructura en Monterrey podría afectar la experiencia de visitantes nacionales y extranjeros durante la próxima Copa del Mundo, advirtió el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal.

El dirigente empresarial expresó preocupación por los problemas de movilidad que actualmente se registran en la zona metropolitana de Monterrey, especialmente en los accesos al aeropuerto, donde recientemente se reportaron largas filas vehiculares que provocaron retrasos y la pérdida de vuelos para numerosos viajeros.

López Villarreal señaló que la situación genera incertidumbre debido a la cercanía del evento deportivo internacional y consideró que las ciudades sede contaron con tiempo suficiente para prepararse. Indicó que tanto la Ciudad de México, como Jalisco y Nuevo León dispusieron de varios años para desarrollar la infraestructura necesaria, por lo que, a su juicio, las obras no deberían estar ejecutándose de manera apresurada.

El líder empresarial comentó que las afectaciones recientes obligaron a algunas personas a descender de sus vehículos y recorrer varios kilómetros a pie con equipaje para intentar llegar a tiempo a sus vuelos, aunque en muchos casos ya habían perdido sus conexiones aéreas.

Asimismo, consideró que los problemas de tránsito derivados de los trabajos en distintas vialidades proyectan una imagen negativa para quienes visitan el país. Señaló que México cuenta con la capacidad para organizar eventos de talla internacional, pero advirtió que la falta de planeación puede generar una percepción equivocada entre los turistas extranjeros.

López Villarreal hizo un llamado a las autoridades estatales de Nuevo León y al Gobierno Federal para agilizar las acciones que permitan reducir el congestionamiento vial y concluir las obras pendientes. Añadió que aún existe oportunidad de corregir los problemas detectados y ofrecer una mejor experiencia a los visitantes que acudirán al Mundial.

Finalmente, sostuvo que una adecuada coordinación y planeación son fundamentales para que las ciudades anfitrionas estén a la altura de un evento global y eviten contratiempos que afecten tanto a los ciudadanos como a los miles de turistas que llegarán al país.