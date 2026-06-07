Accidente con caballo causa tragedia en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Un hombre de 53 años perdió la vida luego de sufrir graves lesiones al caer de un caballo que presuntamente lo arrastró varios metros dentro de un predio ubicado sobre el bulevar Antonio Cárdenas, en la colonia Teresitas, al sur de Saltillo.

La víctima fue identificada como Israel N, quien resultó severamente herido tras el accidente ocurrido mientras realizaba actividades en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el caballo lo habría arrastrado aproximadamente 100 metros después de la caída.

Compañeros del afectado solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911 al percatarse de la gravedad de las lesiones. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja de Saltillo, quienes brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron de urgencia a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al ingresar al hospital, los médicos le diagnosticaron traumatismo craneoencefálico y diversas lesiones de consideración en la región torácica, por lo que permaneció bajo atención especializada.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, el estado de salud del hombre se agravó y horas más tarde se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas sufridas durante el accidente.

Tras el deceso, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán los procedimientos legales y periciales para determinar con precisión las causas de la muerte.