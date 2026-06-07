Coahuila avanza en alfabetización en adultos

SALTILLO, COAH.- El Director General del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Armando Contreras Castillo, destacó los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Coahuila para fortalecer las acciones de combate al rezago educativo y ampliar las oportunidades para las personas adultas que no pudieron concluir sus estudios.

Durante su visita al estado para reunirse con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, el funcionario federal señaló que se trabaja de manera coordinada con el mandatario de Coahuila para mejorar las condiciones laborales y operativas tanto del INEA como del Instituto Estatal de Educación para Adultos. "Tuvimos un gran acuerdo con el gobernador que implica mejorar las condiciones de trabajo del INEA y el IEA para una mejor atención del rezago educativo en Coahuila", expresó.

Contreras Castillo resaltó además que México alcanzó por primera vez en su historia los estándares internacionales en materia de alfabetización, al registrar menos del cuatro por ciento de analfabetismo en el país. "Por primera vez en la historia de México alcanzamos los estándares internacionales que dictan menos del cuatro por ciento de índices de analfabetismo. Hemos logrado esa meta, por lo que podemos preciarnos de que con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum finalmente tenemos un país alfabetizado", afirmó.

El titular del INEA explicó que miles de adultos abandonaron la escuela por diversas circunstancias sociales y económicas, entre ellas la falta de recursos, la necesidad de trabajar desde temprana edad o problemas familiares. "Hay personas que dejaron la escuela porque no tuvieron recursos, porque se casaron, porque tuvieron que ir a trabajar o porque les faltó el padre de familia", comentó.

Añadió que, después de 15 años, quienes no concluyen su educación básica pasan a formar parte de los indicadores de rezago educativo, por lo que insistió en la importancia de reforzar los programas de alfabetización y certificación académica para adultos en todo el país.

Autoridades federales y estatales buscan ampliar las oportunidades educativas para adultos que abandonaron sus estudios por motivos económicos, familiares o laborales.