Marimar Arroyo apoya a Dignidad Animal en Saltillo con donaciones

Saltillo, Coahuila, 10 de abril del 2026.– En un gesto que mezcla empatía y compromiso social, la secretaria general del PRI Saltillo, Marimar Arroyo, encabezó una jornada de apoyo en el Centro de Operaciones de Dignidad Animal A.C., dedicado al rescate y cuidado de perros en situación de calle.

Acompañada por jóvenes, realizó la entrega de alimento para los animales que actualmente resguarda la asociación, sumándose así a una causa que depende, en gran medida, de la participación ciudadana.

Importancia del respeto hacia los animales

Durante la visita, Arroyo subrayó la importancia de fomentar el respeto hacia los animales, al reconocerlos como seres sintientes que, además de compañía, aportan al bienestar emocional de las personas y las familias.

Llamado a la comunidad

Por su parte, integrantes de Dignidad Animal A.C. agradecieron el apoyo y aprovecharon para mostrar el trabajo que realizan día a día, reiterando el llamado a la comunidad a involucrarse, ya sea mediante la adopción responsable o con donaciones que permitan sostener esta labor.