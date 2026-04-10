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Coahuila

Concluyen Talleres de Primavera en bibliotecas de Nava

Niñas y niños participaron en actividades educativas y recreativas que fomentan el aprendizaje y la convivencia.

Por Alberto Ibarra Riojas - 10 abril, 2026 - 02:50 p.m.
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      Nava, Coah.- Con la participación de niñas y niños, se llevó a cabo la clausura de los Talleres de Primavera realizados en distintas bibliotecas del municipio, donde durante varios días se desarrollaron actividades enfocadas en el aprendizaje y la creatividad.

      A lo largo de los talleres, los asistentes participaron en dinámicas educativas, juegos y ejercicios que les permitieron reforzar conocimientos, además de convivir con otros menores en un ambiente sano y recreativo.

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      Padres de familia destacaron la importancia de este tipo de espacios, al considerar que ayudan a mantener a sus hijos ocupados en actividades positivas durante su tiempo libre, además de fomentar habilidades y valores desde temprana edad.

      Importancia de los talleres en la comunidad

      Vecinos coincidieron en que estas iniciativas fortalecen el uso de las bibliotecas como puntos de encuentro comunitario, por lo que esperan que se continúen impulsando más programas que beneficien a la niñez del municipio.

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