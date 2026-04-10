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Coahuila

Impulsan a jóvenes atletas con entrega de material deportivo en Villa Unión

El reconocimiento al esfuerzo y constancia de los estudiantes resalta la importancia del deporte en la formación de valores y oportunidades en Villa Unión.

Por Alberto Ibarra Riojas - 10 abril, 2026 - 02:22 p.m.
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      Villa Unión, Coah.- Estudiantes destacados recibieron material deportivo que les permitirá mejorar sus entrenamientos y prepararse de cara a próximas competencias estatales, en disciplinas relacionadas con el atletismo.

      La entrega de material deportivo incluye herramientas para salto de longitud y lanzamiento de bala.

      Entre el equipo entregado se incluye material para salto de longitud y para el área del círculo de lanzamiento de bala, herramientas que resultan clave para el desarrollo técnico de quienes practican estas pruebas.

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      Padres y vecinos destacan la importancia de estos apoyos para el desarrollo de los jóvenes.

      Padres de familia y vecinos señalaron que este tipo de apoyos son fundamentales, ya que muchos jóvenes enfrentan limitaciones para acceder a equipamiento adecuado, lo que puede afectar su desempeño en competencias.

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      El impulso al deporte fomenta valores y oportunidades en la juventud de Villa Unión.

      Asimismo, reconocieron el esfuerzo, disciplina y constancia de los estudiantes y su entrenadora, destacando que el impulso al deporte no solo fortalece el rendimiento físico, sino que también fomenta valores y oportunidades para la juventud.

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