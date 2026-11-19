FRONTERA, COAHUILA.- Con la instalación de 120 cámaras de videovigilancia, cuatro botones de pánico y la incorporación de dos unidades entregadas por el gobierno del estado, Frontera refuerza su estrategia de seguridad, mientras avanza en la preparación de nuevos elementos policiacos.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que actualmente las cámaras registran un avance de instalación de entre 30 y 40 % debido a que algunos puntos contemplados inicialmente han tenido que modificarse para garantizar su conexión a internet y mejorar su ubicación.

Explicó que los equipos se están colocando en sitios estratégicos y que personalmente supervisa algunos de los puntos para determinar si es necesario reubicar las cámaras hacia sectores donde se requiere mayor vigilancia.

La inversión municipal también contempla una unidad móvil y cuatro botones de pánico, infraestructura que se complementa con las dos unidades entregadas recientemente por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En cuanto al fortalecimiento de la corporación, Pérez Cantú indicó que Frontera cuenta actualmente con alrededor de 110 elementos de Seguridad Pública y mantiene como objetivo incorporar 20 policías más. Detalló que ocho aspirantes se encuentran en la academia y se espera que concluyan su preparación en diciembre para integrarse a la corporación municipal.

Adelantó que para el próximo año buscarán incorporar a más hombres y mujeres interesados en ingresar a la policía, con la finalidad de avanzar en el cumplimiento de la meta de personal.

La alcaldesa señaló que la estrategia requiere coordinación entre los distintos niveles de gobierno y mantener los esfuerzos para que Frontera continúe fortaleciendo sus condiciones de seguridad.