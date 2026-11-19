CASTAÑOS, Coahuila.- Ante el posible incremento del tránsito de migrantes por las carreteras de Coahuila durante el periodo vacacional y hasta principios del próximo año, las autoridades preparan la reinstalación de filtros de seguridad y atención en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional.

El fiscal general Federico Fernández Montañez informó que la estrategia contempla mantener los puntos de vigilancia que ya operaron durante periodos vacacionales anteriores, con el propósito de garantizar la seguridad de quienes transitan por la entidad.

Señaló que la semana pasada sostuvieron una reunión con el Instituto Nacional de Migración para establecer la coordinación de estas acciones, en las que también participarán las corporaciones de seguridad.

Acciones de la autoridad

Explicó que los filtros estarán instalados en los mismos puntos donde anteriormente se desarrollaron estas labores, principalmente en las inmediaciones de los cuarteles de la Guardia Nacional.

El funcionario indicó que las autoridades estatales buscarán brindar atención integral a las personas migrantes, particularmente a familias que llegan a desplazarse a pie por las carreteras.

Precisó que el Instituto Nacional de Migración cuenta con sus propios protocolos para el rescate y atención de migrantes, así como para determinar su situación y continuidad del trayecto.

Detalles confirmados

Como parte de las medidas preventivas, también se reinstalarán códigos QR para que los viajeros puedan incorporarse al grupo ciudadano denominado Coahuila Turismo Seguro, mediante el cual pueden solicitar auxilio y reportar situaciones de riesgo durante sus recorridos.

El fiscal general Federico Fernández Montañez destacó que esta herramienta ha permitido atender solicitudes de apoyo vial y mantener comunicación directa con las autoridades.

Aunque no se tiene una estimación del número de migrantes que podrían transitar por el estado, aseguró que las corporaciones permanecerán atentas para responder a las necesidades que se presenten.