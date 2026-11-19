SALTILLO, Coah.- La depresión y los pensamientos suicidas pueden presentarse desde la infancia, por lo que Coahuila busca fortalecer la prevención de problemas de salud mental mediante la detección temprana de señales de alerta y el acompañamiento psicológico en planteles educativos y espacios laborales.

Cecilia de la Garza Martínez, directora de Inspira Coahuila, advirtió que las afectaciones emocionales no distinguen edades y pueden estar relacionadas con factores como la violencia, los conflictos familiares y las experiencias que niñas, niños y adolescentes enfrentan en su entorno.

Explicó que los diagnósticos aplicados entre la población escolar revelaron que más del 40 % de los estudiantes ha presenciado, escuchado o tenido contacto con algún episodio de violencia. También se detectaron antecedentes de consumo de sustancias y problemas de salud mental entre personas cercanas a ellos.

Acciones de la autoridad

Ante esta situación, indicó que una de las principales estrategias consiste en desarrollar habilidades socioemocionales desde las aulas, para que los menores aprendan a reconocer sus emociones, expresar cómo se sienten y responder de manera adecuada ante circunstancias de tristeza, enojo o desesperación.

Actualmente, cerca de dos mil planteles de preescolar, primaria y secundaria participan en actividades de formación socioemocional, mientras que alrededor de la mitad de las escuelas trabaja con la asignatura correspondiente. Además, todos los centros educativos cuentan con una ruta de atención para intervenir ante situaciones críticas que representen un riesgo para la vida de algún integrante de la comunidad escolar.

La funcionaria agregó que se han habilitado herramientas de orientación psicológica mediante códigos QR incluidos en los materiales escolares. A través de este mecanismo, más de 500 docentes han solicitado acompañamiento psicológico.

Detalles confirmados

En materia de atención, informó que desde el inicio de la actual administración se han contabilizado más de ocho mil llamadas a la Línea de Vida y más de ocho mil servicios mediante el programa Psicólogo en la Comunidad, que tiene presencia en los 38 municipios de Coahuila.

De la Garza Martínez señaló que la intención es atender oportunamente las dificultades emocionales para evitar que evolucionen hasta requerir intervención psiquiátrica. Como ejemplo, mencionó que únicamente entre cinco y seis casos detectados en el ámbito educativo han requerido canalización directa a esta especialidad por presentar señales de alerta.

Impacto en la comunidad

Finalmente, exhortó a madres y padres de familia a mantenerse atentos a los cambios de conducta de sus hijos, propiciar espacios de confianza y hablar abiertamente sobre salud mental, a fin de identificar posibles situaciones de riesgo.

Recordó que las personas que atraviesen una crisis emocional pueden solicitar ayuda a través del 911, donde recibirán orientación para ser canalizadas a la Línea de Vida. Este servicio opera las 24 horas y puede gestionar atención psicológica o psiquiátrica, según las necesidades de cada caso.