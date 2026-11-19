SALTILLO, COAH.- El Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) reforzará durante 2027 sus programas y proyectos para desarrollar el talento de los jóvenes en ciencia, tecnología e inteligencia artificial, mediante talleres y alianzas con empresas e instituciones educativas.

Acciones de la autoridad

Iván Terashima, director del ICOJUVE en Coahuila, señaló que el creciente interés de las nuevas generaciones por estas disciplinas hace necesario ampliar las oportunidades para que los estudiantes fortalezcan sus habilidades y se involucren en proyectos de innovación.

Como muestra de este potencial, destacó el evento tecnológico realizado el pasado sábado en coordinación con la NASA, que reunió a más de 300 jóvenes de distintas instituciones educativas, así como el lanzamiento del cohete Burrito.

El funcionario consideró que estas actividades reflejan la capacidad y el talento de las juventudes coahuilenses, por lo que adelantó que ya se trabaja en la planeación de nuevas iniciativas para el próximo año.

Detalles confirmados

Explicó que el objetivo será acercar a más estudiantes a la ciencia y la tecnología, además de promover el aprendizaje y aprovechamiento de herramientas como la inteligencia artificial.

Terashima también destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre los gobiernos, la iniciativa privada, las instituciones educativas y la sociedad civil para concretar proyectos de mayor alcance, particularmente ante los retos presupuestales que enfrentan algunas instituciones de educación superior.

Finalmente, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar iniciativas dirigidas a las juventudes y aseguró que el ICOJUVE mantendrá el trabajo coordinado para promover su desarrollo integral, preparación y bienestar.