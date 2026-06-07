Frontera toma acciones sobre garrapatas y dengue

FRONTERA, COAHUILA.- Ante el incremento de reportes relacionados con la presencia de garrapatas y el riesgo de proliferación del mosquito transmisor del dengue, la Dirección de Salud Municipal de Frontera estableció acuerdos con personas que acumulan materiales y chatarra en sus domicilios para mejorar las condiciones de limpieza y evitar focos de infección.

El director de Salud Municipal, Miguel Sánchez Leija, informó que durante la jornada de baño garrapaticida y descacharrización realizada la semana pasada detectaron un domicilio donde se almacena fierro viejo y diversos materiales que permanecían sin movimiento, situación que favorece la presencia de plagas.

"Llegamos a un acuerdo, yo necesito que haya dinámica, que esté moviéndose lo que va a vender", explicó el funcionario, quien señaló que el propietario aceptó comenzar labores de limpieza con apoyo de su familia.

Sánchez Leija indicó que además se le ofreció apoyo con una tráila para facilitar el traslado de materiales y reducir la acumulación. El compromiso será revisado en aproximadamente 15 días para verificar los avances.

El funcionario advirtió que, además de la problemática de las garrapatas, las recientes lluvias han generado condiciones propicias para la reproducción de mosquitos. Durante los recorridos por distintos sectores se han encontrado recipientes y botellas con agua estancada donde ya se observan larvas de zancudos.

"Lo mismo que estamos haciendo tratando con lo de la garrapata es lo mismo que se tiene que estar dando para el dengue. Deshierve, descacharrización, el cuidado del agua, la humedad, ese tipo de cuestiones", señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las acciones preventivas, destacando que el combate a las plagas y enfermedades transmitidas por vectores requiere del trabajo conjunto entre autoridades y habitantes.

"No solo no vamos a poder. La administración y la jurisdicción no va a poder solitos. Aquí el punto es el trabajo en equipo, tanto los ciudadanos en sus domicilios que hagan las acciones que tienen que hacer, como nosotros hacer lo que nos corresponde como personal de salud", concluyó.