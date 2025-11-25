Sara Irma Pérez lidera evento por el Día Internacional de la No Violencia en Frontera

FRONTERA, COAH.– La tarde de este martes, la Plaza Principal de Frontera se convirtió en un punto de encuentro para autoridades municipales, familias, colectivos y ciudadanía en general, quienes se reunieron para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra las Niñas y las Mujeres, una fecha que cada 25 de noviembre visibiliza una realidad que sigue marcando a miles de familias en México y el mundo.

El evento, encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez, buscó no solo recordar la importancia de esta fecha, sino también reforzar el compromiso del municipio para garantizar espacios seguros y promover una cultura de respeto e igualdad. Ante los asistentes, la edil recordó que esta lucha no es simbólica, sino urgente y cotidiana.

"Cada 25 de noviembre, millones de voces se levantan para recordarnos que las mujeres y las niñas merecemos vivir libres, seguras y respetadas. Este día reconocido internacionalmente nos invita a reflexionar, nos convoca a actuar, a fortalecer nuestras familias, nuestras escuelas, nuestras colonias y nuestras instituciones para que el respeto y la igualdad sean parte de nuestra vida cotidiana", expresó.

La alcaldesa subrayó que su papel como la primera mujer en encabezar un gobierno municipal en Frontera le da un sentido aún más profundo a esta conmemoración. "Este momento me toca de manera especial; me recuerda la responsabilidad de abrir caminos, de acompañar a más mujeres y de demostrar que cuando una mujer llega a un cargo de liderazgo, lo hace pensando en todas las que vienen detrás y en todas las que caminan a nuestro lado".

Asimismo, dedicó un mensaje de reconocimiento a las mujeres que sostienen la vida desde distintos ámbitos: "Quiero aprovechar este espacio para reconocer el trabajo de cada mujer que educa, de cada mujer que sostiene, de cada mujer que emprende, de cada mujer que cuida, de cada mujer que estudia, de cada mujer que trabaja y de cada mujer que todos los días lucha por su familia".

Al finalizar el acto, la alcaldesa firmó una lona con la frase "Eres más fuerte de lo que imaginas", un mensaje que buscó convertirse en símbolo de apoyo, sororidad y esperanza para todas las mujeres del municipio.