Protección Civil supervisa desmontaje de chimenea en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Una de las chimeneas que se ubica en el interior de la empresa Industrial Minera México fue desmontada parcialmente debido al riesgo inminente que representaba su inclinación, la cual data de hace 2 años o más.

Por esta situación se optó por retirar 30 metros de la torre, que tiene una altura de 60 metros, para evitar cualquier riesgo dentro del inmueble.

Federico Méndez Pacheco, director de Protección Civil Municipal, confirmó lo anterior, aclarando que no se trata de la chimenea original ubicada cerca de la base de bomberos.

En cuanto a la chimenea que fue desmontada en gran parte, señaló que se encuentra en un perímetro acordonado de 200 metros a la redonda donde no hay nada, solamente hierba. Los trabajos se consideran seguros, por lo que no es necesaria la presencia de Protección Civil.

Los trabajos iniciaron este martes. 'Hay supervisión en el perímetro industrial por parte de la empresa, por parte de la constructora foránea y cumplen con las medidas de seguridad de acuerdo al trabajo realizado que es de altura', externó el funcionario.

Cabe destacar que estos trabajos se realizarían hace aproximadamente 2 meses; sin embargo, se tuvo que realizar un análisis de riesgos, un estudio de mecánica de suelos y verificar las condiciones físicas que presentaba dicha chimenea.