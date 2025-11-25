Viudas esperan visita Presidencial

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- A pocos días de la fecha que trascendió extraoficialmente como posible para la visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, las viudas de los mineros fallecidos en la tragedia de Pasta de Conchos continúan a la espera de una confirmación oficial.

Elizabeth Castillo Rábago, viuda de Gil Rico Montelongo, expresó su incertidumbre ante la falta de información clara sobre la presencia de la mandataria en la mina.

¿Qué esperan las viudas de la visita presidencial?

La expectativa creció luego de que se difundiera que Sheinbaum Pardo acudiría al sitio del siniestro a finales de este mes, sin embargo, hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado oficial que confirme dicha visita.

Las familias afectadas consideran fundamental este encuentro para plantear sus inquietudes directamente a la presidenta y exigir avances concretos en las labores de rescate.

Castillo Rábago informó además que, los trabajos de búsqueda en la mina se encuentran suspendidos desde hace más de seis meses, lo que ha generado desesperación entre las viudas y familiares.

"Seguimos al pendiente, pero no hay avances. Nos dicen que están reparando la mina, pero mientras tanto no se busca a nuestros esposos", lamentó.

¿Cuál es la situación actual de la búsqueda?

La entrevistada expresó que el Mando Unificado les informó que la prioridad actual es la conexión entre la Lumbrera 1 y la Lumbrera 2, lo que ha pospuesto indefinidamente la reanudación de las labores de rescate.

Además, destacó que, el área del descabece, donde se presume podrían encontrarse más cuerpos, se encuentra sin acciones de búsqueda debido a trabajos de rehabilitación.

Finalmente, Castillo Rábago reconoció que es necesario extraer el carbón para continuar con el rescate, pero recordó que aún hay 40 mineros atrapados que no han sido recuperados.

"No pedimos milagros, solo justicia y compromiso real con nuestras familias", concluyó.