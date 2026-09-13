Frontera avanza en reglamento de protección de seres sintientes

FRONTERA, Coah.- El proyecto de Reglamento de Protección de Seres Sintientes de Frontera avanzó a su siguiente etapa, luego de que la Comisión de Reglamentación dictaminó su procedencia, informó Daniel Gaytán, secretario del Ayuntamiento.

El funcionario explicó que la comisión, encabezada por el regidor Carlos Siller, sesionó y revisó cada uno de los artículos y disposiciones que integran el proyecto, con el propósito de garantizar que fueran contemplados los distintos aspectos relacionados con la protección de los seres sintientes. "Se expusieron cada uno de los puntos, cada uno de los artículos, cada una de las partes del contenido del reglamento a todos los miembros, a fin de que no quedara ninguna duda", señaló.

Una vez dictaminado como procedente, el documento deberá ser remitido a la Secretaría del Ayuntamiento para integrarlo al orden del día de una próxima sesión de Cabildo, ya sea ordinaria o extraordinaria. Gaytán estimó que el dictamen podría llegar a la Secretaría del Ayuntamiento entre este jueves y viernes, por lo que existe la posibilidad de que el proyecto sea presentado ante el Cabildo en pleno durante la próxima semana, junto con otros asuntos de la administración municipal.

De ser aprobado por los integrantes del Cabildo, el reglamento será enviado al Congreso del Estado para su revisión y aprobación por las comisiones correspondientes. Posteriormente, una vez que concluya el proceso legislativo y sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, el reglamento se incorporará formalmente a la normatividad municipal y comenzará su aplicación general. "Una vez que sea publicado se incorpora la parte de reglamentación del municipio y a partir de ahí tiene la aplicación general", puntualizó el secretario del Ayuntamiento.