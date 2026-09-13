Javier Díaz resalta la seguridad en Saltillo y Coahuila

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, junto al senador Gabriel Elizondo Pérez; el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, y el titular de Mejora Coahuila, Jorge Alberto Piñones Arsuaga, resaltaron que, con el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez y en equipo con la ciudadanía, Coahuila y Saltillo son el estado más seguro del país y la capital más segura a nivel nacional, respectivamente.

Durante la conferencia "A Coahuila lo Cuidamos Todos", dictada en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC), Joaquín Arizpe de la Maza, los funcionarios resaltaron que el Modelo Coahuila se ha traducido en una mejor calidad de vida para la población, mayor competitividad y un ejemplo nacional de coordinación.

En su mensaje, el alcalde Javier Díaz González destacó que se trabaja bajo el modelo de seguridad del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se mantiene coordinación permanente, así como con la policía estatal, la Fiscalía General del Estado, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

"Vemos lo que pasa en Zacatecas, Michoacán, en diferentes partes del país donde la raza no puede salir de sus casas o donde no puede transitar a las escuelas, pero aquí buscamos siempre cómo blindar a Saltillo y a Coahuila para seguir consolidando a Coahuila como el estado más seguro de nuestro país y a Saltillo como la capital más segura de México", dijo.

Javier Díaz destacó que actualmente se cuenta con 140 mil ciudadanos en más de 670 grupos de WhatsApp e invitó a las y los estudiantes y sus familias a sumarse.

En su mensaje, el senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, agradeció al alcalde Javier Díaz que, dijo, trabaja todos los días por su gente y con compromisos claros, así como al fiscal Federico Fernández por todo su trabajo al frente de la seguridad en Coahuila.

"Con el liderazgo de nuestro gobernador, Manolo Jiménez Salinas, hoy Coahuila vive una realidad distinta. Hace poco más de 10 años enfrentábamos momentos muy difíciles, por eso debemos valorar y cuidar la seguridad que hemos construido entre coahuilenses. Desde el Senado seguiremos trabajando en equipo para fortalecer la seguridad, impulsar el empleo y seguir haciendo de Coahuila un mejor lugar para vivir."

Destacó que actualmente nuestro estado vive una época distinta, resultado del trabajo y la coordinación para fortalecer la seguridad y generar mejores oportunidades para las familias.

En este sentido, Gabriel Elizondo señaló que la seguridad no se puede dar por sentada y requiere trabajo permanente, coordinación y recursos, por lo que reiteró su compromiso de impulsar desde el Senado acciones que fortalezcan a las policías locales y permitan a los municipios contar con mejores herramientas para proteger a las familias.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló que gracias a la estrategia de seguridad que encabeza el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, las y los jóvenes de la entidad pueden estudiar, desarrollarse y vivir en orden y tranquilidad.

Agradeció la presencia de un gran aliado de la seguridad y de la ciudadanía, un gran aliado del gobernador, en referencia al alcalde de Saltillo, Javier Díaz.

También agradeció la presencia del senador de la República, Gabriel Elizondo, quien trabaja en leyes y políticas públicas con el objetivo de seguir fortaleciendo la seguridad de los coahuilenses.

La conferencia cumple con el objetivo de generar confianza entre las y los jóvenes mediante los grupos ciudadanos de seguridad estudiantil y docentes, así como dar a conocer estrategias de prevención.

Azucena Ramos, directora general del CECyTEC en Coahuila, indicó que gracias a la coordinación encabezada por el gobernador Manolo Jiménez, las y los estudiantes pueden disfrutar esta etapa de sus vidas en un entorno de seguridad, mismo que también les beneficiará al vivir en un estado competitivo, que les ofrecerá mejores oportunidades de desarrollo profesional.

Asimismo, agradeció la visita del alcalde Javier Díaz, del senador Gabriel Elizondo, del fiscal Federico Fernández y del titular de Mejora, Jorge Piñones.

Recordó que hace unas semanas el alcalde asistió al plantel y se comprometió a realizar la construcción de una techumbre y ya acudieron a tomar las medidas.

"Javier Díaz es un alcalde que cumple y que está cercano a la juventud", destacó.