Diputado Ángel Mahatma Sánchez Guajardo busca soluciones para negocios en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Ante las afectaciones que los apagones pueden provocar en los pequeños negocios, el diputado local Ángel Mahatma Sánchez Guajardo propuso ampliar los mecanismos de financiamiento para que las MiPyMEs puedan adquirir sistemas de generación y almacenamiento de energía.

El legislador, junto con integrantes del Grupo Parlamentario "Alianza Coahuila" del PRI, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una proposición con punto de acuerdo dirigida a las secretarías federales de Economía y Energía.

La iniciativa plantea que el Gobierno federal fortalezca y extienda los programas de financiamiento destinados a la adquisición e instalación de tecnologías como paneles solares, inversores híbridos y bancos de baterías. Sánchez Guajardo señaló que contar con fuentes alternativas y sistemas de almacenamiento permitiría a los negocios mantener sus actividades durante interrupciones en el suministro eléctrico, con lo que podrían proteger tanto sus operaciones como los empleos que generan.

De igual manera, destacó la relevancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía nacional, al representar nueve de cada diez empresas y generar más del 70 % de los empleos. Sin embargo, este sector también enfrenta una mayor vulnerabilidad ante las interrupciones de energía ocasionadas por las altas temperaturas y fenómenos meteorológicos.

Un apagón puede detener procesos productivos, generar pérdida de horas de trabajo y retrasos en las entregas, además de provocar daños en maquinaria y equipos. A ello se suman posibles afectaciones a materias primas y mercancías perecederas, lo que puede comprometer la liquidez de los establecimientos. El diputado recordó que organismos empresariales como Canaco y Canacintra han reportado pérdidas millonarias derivadas de este tipo de problemas.

Aunque actualmente existen alternativas como el Eco-Crédito Solar de Nacional Financiera, consideró que los costos que implica instalar estos sistemas continúan fuera del alcance de una parte importante de los pequeños negocios. Por ello, planteó no solo incrementar la cobertura de los apoyos federales, sino también hacerlos más accesibles para las empresas de menor tamaño.

El legislador destacó particularmente la incorporación de baterías de respaldo, al considerar que estos dispositivos permitirían mantener en funcionamiento los negocios durante contingencias en el suministro de electricidad.