Arturo Reveles advierte sobre el gasto público en Coahuila para 2027

SALTILLO, COAH.- El incremento previsto en el gasto público para 2027 representa un desafío para las finanzas nacionales, particularmente por el nivel de recursos contemplado para programas sociales, advirtió Arturo Reveles, presidente de Canacintra en la Región Sureste de Coahuila.

De acuerdo con el dirigente empresarial, el proyecto de Paquete Económico para 2027 considera un gasto de alrededor de 10.6 billones de pesos, por encima de los 10.1 billones contemplados el año anterior. Dentro de la propuesta, agregó, se prevé destinar cerca de un billón de pesos a programas sociales.

Reveles reconoció que el proyecto también contempla aumentos presupuestales en áreas que consideró prioritarias, como educación, ciencia, tecnología y salud. En particular, destacó la importancia de fortalecer la educación ante los resultados obtenidos por México en la prueba PISA, por lo que consideró positivo que se planteen mayores recursos para este sector.

Sin embargo, señaló que el reto será que el crecimiento económico permita sostener el nivel de gasto proyectado y, al mismo tiempo, que el gobierno federal alcance las metas de recaudación tributaria.

El presidente de Canacintra Región Sureste explicó que una de las principales dificultades se encuentra en la existencia de una amplia base de personas y actividades económicas que permanecen en la informalidad y que no contribuyen al erario. "Hay una base todavía muy grande de informales que no están contribuyendo y que debiera el gobierno, de alguna manera, invitarlos y poder crecer esa base gravable", señaló.

Afirmó que incorporar a más contribuyentes permitiría incrementar los ingresos del Estado sin trasladar una mayor carga fiscal a quienes actualmente cumplen con sus obligaciones. El empresario agregó que esta problemática se ha presentado de manera recurrente durante los últimos años. Por ello, consideró necesario revisar con cuidado los ajustes propuestos para determinados contribuyentes y sectores productivos, debido al posible impacto que podrían generar en empresas y profesionistas independientes.

Sobre un eventual aumento en el precio de la gasolina, Reveles indicó que hasta el momento no identifica modificaciones que impliquen un impacto directo. No obstante, consideró necesario esperar a conocer las disposiciones específicas que acompañarán al paquete económico.

También mencionó que se han planteado incrementos en algunos permisos y trámites federales, incluidos ciertos procedimientos relacionados con actividades aeronáuticas, aunque precisó que estas medidas no necesariamente corresponden a disposiciones tributarias.

Ante este escenario, el dirigente empresarial subrayó que el sector productivo requiere certidumbre y reglas claras para mantener sus inversiones y continuar desarrollando proyectos que generen empleos y favorezcan el crecimiento económico. "Lo que queremos también son reglas claras y poder seguir invirtiendo o apostando en proyectos que al país le beneficien, tanto generando empleo como obviamente un crecimiento económico", afirmó.