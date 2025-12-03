Ganado suelto en Frontera: vecinos reportan destrozos en colonias

FRONTERA, COAHUILA.- Vecinos de la colonia Elsa Hernández denunciaron la presencia constante de ganado suelto en las calles, lo que ha generado destrozos y un problema sanitario en la zona. De acuerdo con los habitantes, varias vacas deambulan libremente por el sector y por colonias cercanas al nororiente de la ciudad, como Jardines del Aeropuerto.

El director de Fomento Agropecuario, Ricardo Rodríguez García, informó que los animales pertenecen a un solo propietario al que ya se le han emitido varias notificaciones para que los mantenga bajo resguardo. "Son varias vacas que causan destrozos y andan por diferentes colonias. Hemos hecho varias recomendaciones para que no deje sueltos a los animales", señaló.

Sin embargo, el funcionario explicó que el dueño ha hecho caso omiso a las advertencias, por lo que, de reincidir, se procederá a resguardar al ganado por lo menos 15 días como dicta la ley. Detalló que trabajarán en coordinación con Protección Animal de Frontera para aplicar lo que establece la Ley Ganadera del Estado de Coahuila, la cual indica que cuando los animales circulan sin control dentro de áreas urbanas o verdes se consideran sin propietario.

Además del ganado, los vecinos también han reportado que el mismo hombre posee varios "marranitos" que suelen romper bolsas de basura y causar molestias en la comunidad, lo que agrava el problema de salubridad en la zona. "Si luego de esos 15 días el dueño no los reclama o actúa, el Gobierno del Estado los puede subastar y con el dinero que se obtenga se pagan los daños y gastos que hayan causado."