Frontera: Hay avistamientos de osos por sequía

FRONTERA., COAH.- Familias completas de osos se han observado en las parcelas de los campesinos del ejido Pozuelos, quienes aseguran los animales solo bajan por sed y hambre del cerro, esto debido a que los estanques están secos y no tienen como alimentarse.

Desafortunadamente la sequía está haciendo que los animales bajen con la intención de buscar comida y agua, ellos se guían por el olfato y el instinto y llegan hasta las caballerizas para comerse la alfalfa y tomar agua de los bebederos del ganado, pero no hacen daño ni a los animales ni a las personas, dijo el señor Iram Corona.

Mencionó que debido a que en los diversos ranchos y fincas existen sistemas de riego, animales como son el oso, gato montés y pumas, bajan a buscar frutos y agua para comer, pero son los pumas los que en ocasiones causan daño a los potrillos, ya que los lastiman o los matan para comer su carne ante la desesperación y la falta de comida.

En el caso de los osos, el señor Iram explicó que comen nueces criollas, mezquite, alfalfa, tuna y chapote, sin embargo las tunas y el chapote no se dieron en esta temporada debido a que no hay por la falta de agua

"Nosotros quienes vivimos en el ejido ya estamos acostumbrados a ver los animales y no les hacemos nada, ya que la mayoría no son violentos si uno nos los agrede, ellos solo buscan comer y se vuelven a ir, pues están en su hábitat natural pero el problema es que no hay agua ni alimentos como frutos y semillas derivado de la sequía, en el caso de los osos son pequeños de máximo 90 kilos por lo que no hay nada que temer pues solo comen y se van".