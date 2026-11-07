Nuevo reglamento en Frontera: sanciones por maltrato animal y tenencia responsable

El Ayuntamiento de Frontera se prepara para aplicar un nuevo reglamento de protección y cuidado de los animales, que contempla sanciones económicas por maltrato, crueldad, organización de peleas y posesión irregular de especies no convencionales.

Carlos Siller, regidor de Reglamentación, informó que el documento ya fue aprobado por el Cabildo y enviado al Periódico Oficial del Estado para su publicación, por lo que en los próximos días podrá entrar en vigor en el municipio.

Acciones de la autoridad

Explicó que el reglamento también establece lineamientos para que la Dirección de Salud coordine acciones de enseñanza, capacitación y orientación dirigidas a la ciudadanía sobre la tenencia responsable de animales.

Entre sus disposiciones se encuentran las condiciones y espacios adecuados que deben proporcionarse a las mascotas, así como restricciones relacionadas con animales no convencionales, entre ellos tigres y especies en peligro de extinción cuya posesión no está permitida de manera particular.

Siller detalló que el documento contempla diferentes niveles de sanciones, clasificadas en leves, severas y muy severas, dependiendo de la conducta y la gravedad de los hechos.

Detalles confirmados

Entre las faltas consideradas se encuentran preparar animales para peleas, utilizarlos en actividades que representen situaciones de riesgo o someterlos a prácticas de maltrato y crueldad.

El regidor señaló que, aunque Coahuila ya cuenta con una Ley de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes, el municipio tendrá facultades para intervenir como primera autoridad respondiente y aplicar las sanciones administrativas correspondientes.

Añadió que, en los casos donde existan conductas que puedan constituir un delito, también interviene el Ministerio Público mediante el procedimiento penal correspondiente.

Con este reglamento, Frontera busca establecer disposiciones municipales específicas para reforzar el cuidado de los animales, promover la tenencia responsable y sancionar a quienes incurran en actos de maltrato.