Sale abuelito a pagar el agua y sufre caída

MONCLOVA, COAH.- Apenas había cumplido con el pago del servicio de agua cuando un hombre de 84 años terminó lesionado sobre el pavimento, luego de sufrir una caída mientras caminaba por calles de la Zona Centro.

El incidente ocurrió pasado el mediodía de este viernes, cuando Sotelo Díaz, vecino de la colonia Primero de Mayo, transitaba por la calle Venustiano Carranza y, al incorporarse a la calle Matamoros en el tramo de la calle De la Fuente, presuntamente perdió el equilibrio y cayó de frente.

El golpe le provocó una herida en la frente que comenzó a sangrar, situación que alarmó a las personas que se encontraban cerca y que de inmediato se acercaron para auxiliarlo y solicitar ayuda a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, debido a la lesión que presentaba el adulto mayor, solicitaron el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

Don Sotelo se encontraba solo al momento del accidente; sin embargo, llevaba consigo su teléfono celular y logró comunicarse con sus familiares, quienes fueron enterados de lo ocurrido por los testigos.

Los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica y a la espera de que sus familiares llegaran para acompañarlo.