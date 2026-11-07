Raúl N vinculado a proceso por homicidio de Ignacio Zaragoza en Frontera

Raúl N fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio doloso, ocultamiento de cadáver y amenazas a elementos policiacos, por el asesinato de Ignacio Zaragoza, conocido como "Nachito" o "El Diablo".

La resolución fue dictada este sábado 7 de noviembre, a las 11:08 horas, por el juez Ulises Ibarra, durante una audiencia celebrada en la sala uno del Centro de Justicia Penal de Frontera, dentro de la causa penal 1033/2026.

Como medida cautelar, el imputado permanecerá en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Saltillo, mientras que el juez estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante la audiencia, iniciada a las 10:00 horas, la defensa pública solicitó que se tomara en cuenta el proceso anterior por el que Raúl N había sido acusado de homicidio y posteriormente absuelto. Argumentó que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.

También cuestionó las pruebas presentadas por el Ministerio Público, entre ellas las condiciones en que fue localizado un cuchillo de mango blanco, que, según expuso, no presentaba manchas de sangre ni tierra cuando se realizó el levantamiento de indicios.

La defensa señaló además presuntas inconsistencias en el procesamiento de la escena, como la falta de delimitación del área, la ausencia de una prueba de luminol, las características de la barda y las condiciones de visibilidad que habría tenido un vecino que presenció parte de los hechos.

Otro de los cuestionamientos fue la falta de algunos elementos que, a consideración de la defensa, habrían permitido establecer con mayor precisión las características de las personas y la ropa que portaban aquella noche.

Por su parte, el Ministerio Público, representado por la agente Alethia Torres, defendió los datos de prueba y recordó que durante la audiencia inicial, realizada el pasado 3 de noviembre, se presentaron testimonios, fotografías y otros elementos relacionados con el homicidio.

La Fiscalía sostuvo que en las imágenes del domicilio se podía observar una botella de cloro azul y jabón líquido junto a un baño de aluminio, donde también se encontraba ropa con manchas de sangre.

Explicó que no fue posible realizar la prueba de luminol debido a las condiciones climatológicas, aunque las manchas hemáticas eran visibles en el terreno.

Al resolver, el juez Ulises Ibarra determinó que el proceso anterior no sería considerado para emitir una resolución sobre los nuevos hechos y señaló que los datos de prueba presentados por la Fiscalía estaban respaldados por el trabajo pericial.

También destacó el uso de fotografías proyectadas durante la audiencia, que permitieron explicar las condiciones del lugar y la mecánica de los hechos.

Respecto al horario, consideró que existía coincidencia entre los testimonios de las personas que vieron a Ignacio y a Raúl N alrededor de las 19:30 horas del 31 de octubre, así como los datos sobre su posterior llegada al domicilio donde fue localizado el cuerpo.

Sobre el cuchillo que no presentaba manchas de sangre, el juez señaló que los policías llegaron aproximadamente dos horas después, por lo que la sangre pudo haberse secado y no necesariamente transferirse al objeto.

Durante la exposición de los datos de prueba también se detalló que Ignacio presentaba más de 44 lesiones, de las cuales 30 se concentraban en el lado derecho del cuello y el resto en el cuello y brazo del lado izquierdo.

Finalmente, el juez consideró acreditados los elementos necesarios para dictar el auto de vinculación a proceso por los delitos señalados, por lo que Raúl N continuará privado de la libertad mientras se desarrolla la investigación complementaria.

La defensa también solicitó que, una vez que se tengan los resultados de la evaluación del Centro de Salud Mental (CESAME), se valore la posibilidad de seguir un procedimiento especial, en caso de que se determine que el imputado es inimputable.