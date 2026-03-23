Sari Pérez impulsa operativos de seguridad en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que continúan los operativos de seguridad en el municipio, destacando que durante el pasado fin de semana se llevaron a cabo diversas acciones con resultados positivos en materia de prevención del delito.

La edil señaló que se ha fortalecido el trabajo coordinado con el nuevo director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez, quien —dijo— ha mostrado una participación activa desde su llegada al cargo.

"Poco a poco hemos estado trabajando de la mano y con buena coordinación con el nuevo director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez, quien ha estado muy activo; la proximidad social se ha estado llevando muy bien y estamos contentos con su trabajo hasta el momento", expresó.

Pérez Cantú adelantó que, tras su asistencia a la reunión regional de seguridad pública en Monclova, solicitará al fiscal general información sobre la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia. Detalló que el municipio contempla la colocación de 20 equipos, mientras que el Estado aportaría alrededor de 30 más, con lo que se reforzará la vigilancia en distintos sectores.

En cuanto a la atención ciudadana, la alcaldesa indicó que recientemente se atendió un reporte de vecinos de la colonia Ampliación Roma, donde se señalaban varios robos. Como respuesta, se desplegó la Unidad Móvil de Seguridad en el sector, logrando atender la situación de manera inmediata.

Asimismo, destacó la importancia de que la ciudadanía se integre a los grupos de WhatsApp vecinales, ya que estos permiten reportar hechos en tiempo real y mejorar la respuesta de las autoridades.

"Se reportó un caso de una persona que estaba robando un bote de basura y se logró su detención", agregó.

Finalmente, reiteró que la estrategia de seguridad se mantiene activa y en constante evaluación, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a las familias de Frontera.