Club de Leones de Múzquiz organiza lotería con causa para apoyar a la comunidad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el firme compromiso de seguir apoyando a los sectores más vulnerables, el Club de Leones de Múzquiz A.C., a través de su directiva 2026, invita a la ciudadanía a participar en una gran lotería con causa que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de marzo a las 4:00 de la tarde.

Este evento contempla un total de 15 jugadas, además de 3 de consolación, donde los asistentes tendrán la oportunidad de ganar atractivos premios consistentes en despensas y productos de limpieza, sumando en total 18 premios.

El costo del boleto será de 100 pesos, incluyendo tres tablas para jugar, lo que permite a las familias disfrutar de una tarde amena, llena de convivencia y al mismo tiempo contribuir a una noble causa.

Integrantes del club destacaron que lo recaudado será destinado a fortalecer los distintos programas sociales que impulsa el organismo, entre las que destacan el apoyo a la salud, la entrega de útiles escolares, la asistencia alimentaria y la ya tradicional operación cobija así como acciones en favor de la niñez, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

Estas actividades forman parte del compromiso permanente del club por generar un impacto positivo en la comunidad, llevando ayuda directa a quienes más lo

Más allá de los premios, dicho evento representa una oportunidad para que la comunidad se una y respalde las acciones altruistas del Club de Leones de Múzquiz A.C., que continúa trabajando con vocación de servicio y espíritu solidario en beneficio de quienes más lo necesitan.