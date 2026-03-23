Conflicto en la Escuela Normal de San Juan de Sabinas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Docentes sindicalizados de la Escuela Normal Experimental de la Villa de San Juan de Sabinas "Profesor Federico Borjón de Los Santos", trabajan bajo protesta ante la integración de la profesora Marisol Ávila Menchaca.

Mediante una manta con mensaje contundente, los docentes plasmaron: "Exigimos la salida de la plantilla de personal de la maestra Marisol toda vez que se violentan los acuerdos que se rigen, el ingreso, promoción y otorgamiento de horas en nuestra institución".

Ante ello, expresan "los trabajadores de la Delegación D-11-80, trabajamos bajo protesta", siendo cerca de 45 los empleados pertenecientes a dicho gremio.

La Secretaria de Trabajo, Usos y Conflictos del Sindicato de la Sección 5 del SNTE, Profesora Dora Elia Saucedo Velázquez, expresó que, en su momento, se les informó que la maestra ingresaba a la institución como apoyo a la dirección o sub direcciones y, que no les afectaría en nada.

Los maestros, estuvieron de acuerdo en ello, mientras no resultaran afectados como trabajadores del plantel, sin embargo, la maestra Marisol ahora, aparece en la plantilla institucional que fue asignada con Clave y que no pertenece a Escuelas Normales, sino a otro nivel o bien a otra institución, lo cual consideran que viene a afectar los derechos sindicales de toda la base porque ella cuenta con esas horas como si formara parte de la institución.

Ahora bien, los maestros, esperan se lleve a cabo la reubicación aclarando que no es cuestión personal con la maestra.