Operativo de seguridad en Cuatro Ciénegas para proteger a turistas en Semana Santa

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, la Dirección de Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas implementará un operativo especial para garantizar el orden y la atención a turistas que comienzan a arribar al Pueblo Mágico desde este viernes.

El director de la corporación, Richards Estrada, informó que se destinarán al menos 15 elementos por turno, quienes estarán desplegados en distintos puntos estratégicos del municipio, tanto de día como de noche, con el objetivo de brindar apoyo a visitantes y habitantes.

"Las instrucciones que ha dado el alcalde Víctor Leija es instalar módulos y operativos en las entradas y salidas del municipio, brindar apoyo a la ciudadanía y al turista, no molestarlos y tratar de apoyarlos lo más que podamos", señaló el funcionario.

Detalló que desde este viernes y durante el sábado se instalarán filtros de prevención y vigilancia en los accesos principales de Cuatro Ciénegas, además de recorridos constantes al interior del municipio para mantener un ambiente seguro ante el incremento de la afluencia turística.

Estrada indicó que, aunque los ejidos más alejados son considerados puntos vulnerables, se mantiene una coordinación permanente con la Guardia Nacional y corporaciones de la Región Centro, quienes realizan recorridos de supervisión de manera semanal.

Finalmente, reiteró que el operativo busca ofrecer una estancia segura y ordenada para quienes visiten este destino turístico, reconocido por sus bellezas naturales y su importancia como Pueblo Mágico.