Frontera inicia vacunación contra la influenza: Sari Pérez Cantú al frente

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú, en coordinación con el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, dio inicio a la Brigada de Vacunación contra la Influenza 2026-2027 con el banderazo en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en la colonia Occidental, reafirmando el compromiso del gobierno municipal por proteger la salud de las familias fronterenses ante la temporada invernal.

Acompañaron a la alcaldesa Jorge Alberto Piñones, coordinador de Mejora Coahuila; Orlando Hipólito Plaza, coordinador municipal de Mejora; Joel Robles Vega, director del plantel; Héctor Miguel García Falcón, diputado electo; Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Cuarta; Abraham Segundo González, de Servicios Educativos; José Cerda de la Fuente, de Mejora Coahuila; Luz González Sierra, jefa de Vacunación; Miguel Ángel Sánchez Leija, director de Salud Municipal; y Ángel García, director del Hospital General de Monclova, además de autoridades municipales, estatales, escolares y de salud.

En su mensaje, la alcaldesa señaló que la campaña concentra sus esfuerzos en los sectores con mayor vulnerabilidad para garantizar una protección oportuna a niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

"Cuidar de nuestra gente es la máxima prioridad en Frontera y hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez", señaló, destacando la coordinación interinstitucional para llevar servicios preventivos directamente a las aulas y colonias.

Tras el acto protocolario, las primeras dosis fueron aplicadas a estudiantes, adultos y a los propios integrantes del presídium, encabezados por la alcaldesa. Con esta campaña, Frontera reafirma su compromiso de proteger la salud de sus familias en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y las autoridades sanitarias.