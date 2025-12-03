Protestan en Frontera por techado de primaria vendido

FRONTERA, COAHUILA.- Madres de familia de la primaria Sara Rendón García bloquearon la entrada del plantel para exigir a las autoridades educativas la instalación de un nuevo techo estructural, luego de que el anterior fuera retirado y presuntamente vendido a una empresa del intendente por apenas 43 mil pesos.

El cierre inició la tarde del martes en la escuela ubicada en la colonia Sierrita. Este miércoles, desde las siete de la mañana, las madres regresaron para asegurarse de que el plantel permaneciera clausurado y evitar que la directora, Cinthia, o el personal docente ingresaran y permitieran el acceso a los estudiantes.

Edna Gabriela Rodríguez Palacios, madre de familia y vocera del grupo inconforme, señaló que sostuvieron una reunión con la directora y más de 30 padres para exigir claridad sobre el techado que resguardaba a los alumnos del sol y la lluvia. A pesar del encuentro, al mediodía del martes no habían recibido una respuesta concreta sobre su reinstalación.

La inconformidad aumentó al descubrir que el material desmontado habría sido vendido a la constructora del intendente por apenas 40 mil pesos. Esta situación fue denunciada ante la jefa de sector, Elvira de los Reyes Luna, quien informó que la SEP ya fue notificada sobre la toma de la escuela y que se está solicitando integrar una comisión negociadora para dialogar con los padres y establecer acuerdos.

Los tutores advirtieron que no permitirán el regreso a clases hasta que exista un compromiso oficial para instalar un nuevo techado y se investigue el destino del material retirado.